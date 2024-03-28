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Polis müdürlüklerinde nakiller yapıldı

Polis müdürlüklerinde nakiller yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 Polis Müdürü, 9 Polis Müdür Muavini ve 6 Polis Başmüfettişi olmak üzere toplam 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildiğini açıkladı. 

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Polis Genel Müdürlüğü, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 Polis Müdürü, 9 Polis Müdür Muavini ve 6 Polis Başmüfettişi olmak üzere toplam 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildiğini açıkladı.

Nakiller kapsamında İlçe ve Bölüm Müdürlüğü görevine atananların yeni görev yerleri şöyle:

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