Polis: “Kendini emlakçı olarak tanıttı, birçok kişiden sahtekarlıkla para temin etti”

Kendini emlakçı olarak tanıtan ama ülkede öğrenci olarak bulunan zanlı P.E’nin, Lefkoşa’da birçok kişiden toplam 9 bin 600 Dolar ila bin 500 Sterlin sahtekarlıkla para temin ettiği ifade edildi. Polis, tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlıya ilişkin şikayetlerin artabileceğini ifade etti.

Sahtekarlıkla Para Temini suçundan tutuklanan zanlı P.E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Soner Şaban, zanlı P.E.’nin Sahtekarlıkla Para Temini suçundan yargılandığını belirtti. Polis, 30 Nisan - 14 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa’da sakin Nijerya uyruklu, öğrenci olduğu belirtilen 27 yaşındaki P. E.’nin kendisini sahte davranışla emlak işi yaptığı gerekçesi ile tanıttığını kaydetti. Zanlının, Lefkoşa' da sakinler Mangola Muhambe’den 900 Dolar, Efile Muyunga Cyntıa’dan 1100 Dolar, Neasdonal Mashebo Mufwansoni’den 1000 Dolar, Isaac Rusahri Lusafu’dan 500 Dolar, Axel Massamba Mavuzı’den 1300 Dolar, Fortuna İsimba Fale ve Elysse Shemba Balupa’dan 750 Sterlin toplamda 4 bin 800 Dolar ve 750 Sterlin parayı kapora maksatlı alıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Kiraladığı ikametgahların tespiti sürüyor

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanları araştırılmakta ayrıca müştekilere kiralamak vaadinde bulunup para temin ettiği ve gösterdiği ikametgahların tespit çalışması ve ifadelerin temininin devam ettiğini belirtti.

“Yeni şikayetler gelebilir”

Polis, ayrıca mesele ile ilgili bağlantılı olarak yeni şikayetçilerin ortaya çıkması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte zanlının müştekilere vermiş olduğu imzalı kağıtların da araştırılması gerektiğini anlattı. Polis, meselenin çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde devam etmekte olup zanlının serbest kalması halinde şikayetçilere ve soruşturmaya etki etmesi kuvvetli bir ihtimal olduğundan soruşturmayı salimen tamamlayabilmek için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.