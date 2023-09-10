Polis “kaçak” yaşayan 22 kişi tespit etti

Polisin Cumartesi günü yaptığı denetimlerde ikamet izini olmadan Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan 22 kişi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Cumartesi günü ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadan, ikamet izinsiz yaşayan 22 kişi tutuklandı. Bu kişiler aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, 25 yaşını doldurmadığı halde Girne’deki kumarhanelere girebilmek için sahte kimlik hazırlayan ve cep telefonuna çektiği bu sahte kimliğin fotoğrafını görevlilere ibraz ederek içeriye giren şahıs kumarhanede polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.