Polis Genel Müdürü’nün görev süresi doluyor ama yerine gelebilecek aday yok!

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın görev süresi Kasım ayı sonunda doluyor ancak yerine gelebilecek özelliklere sahip bir aday şu an için yok…

Polis örgütünün kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin yasa gereği, Polis Genel Müdürü görevine gelecek olan kişinin ya genel müdürün 1’inci veya 2’nci yardımcısı mevkiinde çalışması ya da 2 yıl boyunca ilçe polis müdürü olarak görev yapması gerekiyor.

Ancak yasada belirtilen kriterlere sahip bir aday yok.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na yansıyan konuyla ilgili hükümet, Polis Örgütü’nün Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile boş olan Polis Genel Müdür Yardımcısı görevine, Polis Genel Müdürü olabilmesi için uygun niteliklere sahip bir adayı getirmeyi planlıyor.

Hükümet, söz konusu yasa tasarısını genel kurulda “komitede ivedilikle görüşülmesi” adına oylamaya sundu, tasarı oy çokluğuyla komitede ivedilikle görüşülmek üzere onay aldı.

Konuyla ilgili kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yani bu yasa değişikliği gerçekleşirse, bir polis 1 günlüğüne bile Polis Genel Müdür Yardımcısı olsa bile direkt olarak Polis Genel Müdürü olabilecek bir duruma gelecek” dedi.

Polis içerisinde yapılan pek çok terfi kararının mahkemeye gittiğini anımsatan Erhürman, “Bu davalar devam ediyor. Davaları açanların pek çok soru işareti bulunuyor” ifadelerini kullandı.