Polis: “Evinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi”

Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen H.K. isimli şahıs, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cuma günü zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün saat 17.30 sıralarında söz konusu eve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığını aktardı.

Polis, yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin TL nakit para bulunduğunu aktardı.

Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.