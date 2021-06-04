Polis: “Aranan şahısla ilgili polise yalan beyanlarda bulunup, kaçmasına yardımcı oldular”

"Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket ve 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Suç Geliri Aklama" suçları ile ilgili olarak Gönyeli’deki operasyonda zanlılar kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklanan iki kişi bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tümer Koç, zanlı Ö.O.G ve zanlı A.G’nin "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket ve 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Suç Geliri Aklama" suçlarıyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Polis, 27.05.2021 tarihinde Gönyeli’de düzenlene operasyonda, mahkeme emri ile yapılan aramada zanlılar Ö.O.G ve A.G.’nin; yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti vererek yasa dışı olarak faaliyet göstermelerine olanak sağladıkları, yine söz konusu yasadışı bahis ve kumar sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sundukları tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve başkalarına ait 3 adet banka kartı bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı 3’ün tespit edildiğini ve zanlılar O.K. ve N.M.’nin aranan şahısla ilgili polise yalan beyanlarda bulunup, kaçmasına yardımcı olduklarını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, O.K. ve N.M’nin 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı 1 ve 2’nin 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.