Piyangolar ve Spor Dairesi'nde değişiklik

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’u görevden aldı.

Üstel, Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Uzun’un yerine Turgut Sunalp’ın getirildiğini bildirdi.

Bu arada Üstel Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da Hüseyin Cahitoğlu’nun yerine Berhan Ongan’ın atandığı belirtti.

Üstel, yapılan hatanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek “buna müsamaha gösterilemezdi, bu konuda gerekli müdahaleler yapıldı. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için de her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.