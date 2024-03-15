“Pişmanlık düzenlemesiyle bu iş temizlenmeli”

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında bazı üst düzey bürokrat ve hükümete yakın isimlerin konuşulduğu şu günlerde, Hükümetin "pişmanlık yasası çıkarmayı" planladığı ima edildi...

Bu ima, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'dan geldi.

TV 2020'de katıldığı programda konuşan Tatar, dün Hükumetle bir toplantı yaptıklarını ve bir "pişmanlık" düzenlemesiyle bu diplomaların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tatar, "Aksi halde gün gelip bazı şeyler ortaya çıktığında, ceza soruşturmasında çok tatsız olaylar yaşanacak" dedi.

Tatar ayrıca, koruma polisinin diplomasının sahte olduğu yönündeki iddiaları ilk kez doğruladı, topu Polis Genel Müdürlüğü'ne attı: "Bize bu polisleri veren kim? PGM. Böyle bir durum varsa buradan gider."

Tatar'ın sözünü ettiği pişmanlık düzenlemesi ile ilgili konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Hukukun temel prensiplerinden birisidir: O fiilin işlendiği tarihte yürürlükteki yasaya göre o fiil suç teşkil ediyorsa siz sonradan yasal düzenleme yaparak bunu geriye doğru değiştirip suç olmaktan çıkarmasınız" dedi.

"Pişmanlık düzenlemesi" konusu...

Ersin Tatar, sözünü ettiği "pişmanlık" düzenlemesi konusunda şu sözleri sarf etti:

"Dün Hukumetle bir toplantı yaptık. YÖK desteğiyle bir çalışmayla, 'pişmanık' düzenlemesiyle tüm olaylar ortaya çıkarılmalı, bunlar gibi diplomalar iptal edilmeli. Aksi halde gün gelip bazı şeyler ortaya çıktığında, ceza soruşturmasında çok tatsız olaylar yaşanacak. Kaç tane böyle (sahte) diploma var bilmiyoruz. Ama açığa çıkması için bir pişmanlık düzenlemesiyle fırsat verip, bu işi temizlemek gerekiyor."

Özersay: Hukukun temel prensibine aykırı"

Tatar'ın sözünü ettiği pişmanlık düzenlemesi ile ilgili konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Hukukun temel prensiplerinden birisidir: O fiilin işlendiği tarihte yürürlükteki yasaya göre o fiil suç teşkil ediyorsa siz sonradan yasal düzenleme yaoarak bunu geriye doğru değiştirip suç olmaktan çıkarmasınız" dedi.

Özersay, "Eğer burada düşünülen pişmanlık adı altında bu suçu işleyenlerin ve o sahte diplomaları almayı kabul ederek buna ortak olanların bir çeşit affedilmesi gibi bir şeyse bu kabul edielemez" şeklinde konuştu.

Koruma görevlisi...

Tatar, koruma görevlisinin diplomasının sahte olduğu yönündeki iddialara ilişkin ise şöyle konuştu::

Vardiya usulüne bağlı 20 ve üzerinde polis korumamız var. Tatar'ın koruması dedikleri, işi siyasi boyutlarıyla abartmaya çalışıyorlar. Şerif Avcıl isimli polisin bu konuda diploma sıkıntısı yaşadığı bilgime geldi. Artık bu polisleri bize veren kim? PGM. Böyle bir durum varsa buradan gider ama mahkeme olunca beraat etmesini temenni ediyorum. Ben bir polisimizin böyle bir duruma düşmesini istemezdim. Kayıt olmuş ama daha süresi dolmadan diploma kendisine iletilmiş. Keşke olmasaydı dedim. Veren de suçlu, alan da... Şu anda soruşturuluyor. Bir şeyler söylüyor ama onun söyledikleri beni rahatlatmaz. O polis şu anda kızağa alınmadı ama bir süre izinli gibi."