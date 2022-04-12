Pilli: “Evet ilaçların gelmesi uzadı, inşallah önümüzdeki günlerde bulacağız”

“Bu ülkede bazı şeyler yavaş gidiyor” diyen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ilaç eksikliğini doğruladı, ihalelere çıkıldığını ama dünyadaki sorunlara ve ekonomik sıkıntılara işaret etti.

“Evet uzamıştır, uzadı… Ama inşallah önümüzdeki günlerde bulacağız” diyen Bakan Pilli, ilaç ihalelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle de ilaç eksikliğinin yaşandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, CTP Milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Filiz Besim’in ilaç eksikliği ve sağlıktaki sorunlara işaret ettiği konuşmaları üzerine Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı.

İhaleyi kazanan bir firmanın ‘vazgeçtiği’ için ilaçları getirmediğini, alınabilen ilaçların pey der pey geldiğini söyleyen Dr. Pilli, Cuma gününden itibaren depolardan ilaçların verileceğini, diğerlerinin de Türkiye’den gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Uluslar arası ihaleye çıkılacağını söyleyen Dr. Pilli, 3 hafta içerisinde ilaçların geleceğini belirtti, “Bir kısım ilaç da vardır, çok acil ilaçları sürekli temin ediyoruz. Bir çalışma var, dünyada sorun vardır” dedi.

“Kuvözlerin bozulduğundan benim haberim yok!.. Soruşturma açacağım”

İlaç sorunun yavaş yavaş çözüleceğini kaydeden Bakan Pilli, CTP Milletvekili Filiz Besim’in çocuk servisindeki kuvözlerin bozuk olduğuna dair ifadelerine de yanıt verdi, “Benim haberim yok, bildirmediler demek ki… Soruşturma açacağım” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, “Kuvözlerin bozuk olduğunu önce bana bildirselerdi de sonra size bildirirlerdi… Kimseler gerekli şey yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Yanan devlet laboratuarına tarihi geçmiş ilaçların taşındığını söyleyen Pilli, ilaçların başka yere taşınması ve binanın yeniden değerlendirilmesi çalışması yapacaklarını ifade etti.