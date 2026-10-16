Petrol-İş’in K-PET’teki süresiz grevi üçüncü gününde…

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nın (Petrol-İş) Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şti.’de (K-PET) işten çıkarılmak istenen dokuz işçiyle ilgili başlattığı süresiz grev üçüncü gününe girdi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bugün 11.30’da işveren, 12.00’de ise sendika tarafı ile görüşeceğini bildirdi.

Mücadelelerinin sonuç alıncaya kadar süreceğini ve tesisin hiçbir faaliyet yürütmeyeceğini belirten Kolozali, bugün sonuç almayı umduklarını söyledi.

Petrol-İş, “Dokuz personelle ilgili işten durdurma ihbarının işveren tarafından geri çekilmemesi” gerekçesiyle çarşamba günü grev başlatmıştı.