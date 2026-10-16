Kayıp yakınları yeniden mahkeme önünde: Adalet istiyoruz

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasının ardından başlayan yargı süreci devam ediyor. Tutuklu bulunan 9 zanlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak.

Faciada hayatını kaybeden kişilerin yakınları yine Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Aileler, ellerinde yakınlarının fotoğraflarıyla birlikte adalet arıyor.

Gemi faciasında kazanın olduğu gün 269 kişi kurtarılırken, 27 kişi hayatını kaybetmişti. Facia sonrasında 30 Ağustos'tan bu yana kayıp bulunan bir kişi için çalışmalar sürüyor.