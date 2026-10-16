Seçmen nasıl oy kullanacak?

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, karma oyun kaldırılmasının ardından milletvekilliği seçimlerinde oy kullanma yöntemine ilişkin bilgi verdi. Solyalı, seçmenlerin yalnızca mühür kullanabileceğini ya da mühürle birlikte tercih hakkını da kullanabileceğini belirtti.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, karma oyun kaldırılmasının ardından milletvekilliği seçimlerinde oy kullanma yöntemine ilişkin açıklama yaptı.

5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 101'inci maddesine işaret eden Solyalı, oy pusulasında partilerin ve adaylarının yer alacağını belirterek, siyasal partilere oy vermenin mühür veya mühürle birlikte tercih kullanılması olmak üzere iki yöntemle yapılabileceğini kaydetti.

Solyalı'nın aktardığına göre, yalnızca mühür kullanmak isteyen seçmen, oy vermek istediği partinin adı ve ambleminin altındaki kareye “EVET” mührünü basacak. Tercih hakkını da kullanmak isteyen seçmen ise mührün ardından, aynı partinin adayları arasından tercih ettiği isimleri işaretleyebilecek.

Tercih kullanmanın zorunlu olmadığını belirten Solyalı, bu hakkı kullanmak isteyen seçmenlerin tercihlerini her ilçede, yalnızca mühür bastıkları partinin adayları arasından ve aday sayısının yarısı oranında yapması gerektiğini ifade etti. Kesirlerin hesaba katılmayacağını kaydeden Solyalı, birden fazla partinin adayları arasında tercih yapılamayacağını vurguladı.

Solyalı, tercih sayısının kurala uygun olmadığı ilçelerde tercihlerin geçersiz sayılacağını, ancak bu durumun yalnızca hata yapılan ilçedeki tercihleri etkileyeceğini belirtti. Kurala uygun tercih yapılan diğer ilçelerde ise mühür ve tercihlerin geçerli olacağını aktardı.

İlçelere göre tercih sayıları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan milletvekili sayılarına göre seçmenlerin tercih edebileceği aday sayıları şöyle:

Lefkoşa: 8 tercih

Mağusa: 6 tercih

Girne: 6 tercih

İskele: 2 tercih

Güzelyurt: 1 tercih

Lefke: 1 tercih

Solyalı, karma oyun belediye meclisi seçimlerinde de kaldırıldığını belirterek, bu seçimlerde de milletvekilliği seçimleriyle aynı oy kullanma yönteminin uygulanacağını kaydetti.