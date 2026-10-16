“Gemi komple bakımdan geçmeli” uyarısı kayıtlarda!

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıların, soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

68 günlük kaydın 12 günü incelendi

Mahkemede soruşturmaya ilişkin yeni bulguları aktaran polis, geminin VDR cihazında toplam 68 günlük kayıt bulunduğunu, bunların 12 günlük bölümünün dinlendiğini açıkladı.

VDR cihazını kimin kapattığına yönelik araştırmanın sürdüğünü belirten polis, mürettebatın gemide yaşadığını ve gemiye dışarıdan herhangi bir kişinin gelmediği yönünde ifadeler bulunduğunu söyledi.

Jeneratör, egzoz ve dümen arızaları kayıtlarda

Polis, incelenen kayıtlarda geminin jeneratör ve egzoz arızalarına ilişkin konuşmalar bulunduğunu belirtti. Kaptan yardımcısının da geminin tamamen bakımdan geçirilmesi gerektiği yönünde ifadeler kullandığını aktardı.

Kayıtlarda, geminin geçen yıl sefer sırasında arızalandığı ve başka bir gemiye çok yaklaştığına ilişkin konuşmaların da yer aldığını belirten polis, bu bilgilerin gemide dümen arızası bulunduğunu doğruladığını ifade etti.

Geminin karaya çarptığına ilişkin konuşmalar da tespit edildi

Polis, kayıtlarda başka bir kaptanın gemiyi Türkiye, Yumurtalık bölgesinde çarptığına ilişkin konuşmalarının da bulunduğunu açıkladı. Söz konusu kaptanın kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Geminin arızalarını bilen makinist araştırılıyor

Gemiden elde edilen parçaların gemi mühendisleri tarafından incelenmeye devam ettiğini belirten polis, geminin bütün arızalarını bildiği değerlendirilen ancak zanlı konumunda bulunmayan bir makinistle ilgili de araştırma yürütüldüğünü kaydetti.

Polis ayrıca, Türkiye’den beklenen rapor ve evrakların temini konusunda Meclis Araştırma Komitesi’nin de devreye girdiğini açıkladı.

Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.