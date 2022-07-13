“Penna”  yayında

Kıbrıs Diyalog Forumu (KDF) Sekreteryası, yeni çevrim içi platform olan “penna”yı kurduğunu duyurdu.

Kıbrıs Diyalog Forumu’ndan yapılan açıklamaya göre, platformun amacı, adadaki köşe yazarlarının yazılarını üç dilde (İngilizce, Türkçe, Yunanca) tercüme ederek, iki toplum arasındaki bilgi ve anlayışı geliştirmek.

Bu çerçevede her hafta yayınlanan dört köşe yazısı, diğer iki dile tercüme edilmek üzere seçilecek.

Makaleler, “penna.cydialogue.org” adresinde kamuya açık hale gelecek.