Erhürman’ın 4 parti başkanı ile yemeği tamamlandı: “Sıcak bir yemek oldu - Partiler en geç pazartesi akşamına kadar kendi değerlendirmelerini yapacak”

Parti liderlerinin toplantısı sonrası CTP lideri Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu. Yemeğin sıcak bir ortamda geçtiğini vurgulayan Erhüram, partilerin değerlendirme yapması için pazartesine kadar süre istediklerini açıkladı.

Erhürman şöyle konuştu:

“Sıcak bir sohbet ortamı oldu. Bütün partiler parti içi değerlendirmelerini tamamlamam üzere en geç pazartesi akşamına kadar süre istediler. Partiler değerlendirmelerini yapacaklar. En hızlı bir şekilde ya bir hükümet kurma noktasında gelinecek ya da kurulamayacak. Kurulamaması durumunda ben zaman kaybetmeden görevi geri iade edeceğim. “