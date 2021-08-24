Pasaport kararı Kıbrıs Rum basınında:“Bölünmüşlüğü ileriye götüren 14 Kıbrıslı Türk’e abluka”

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun dün almış olduğu bazı yetkili 14 Kıbrıslı Türkün “pasaportlarını geri alma(iptal) veya yenilenmemesine” ilişkin kararına, Kıbrıslı Rum basını bugün gerek manşetlerde gerekse iç sayfalarda geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “14 Kıbrıslı Türk İçin Pasaport Yok-Hükümetten İki Yasal Mahiyette Karar-Bunu Maraş İçin AİHM’e Başvuru İzleyecek” başlıklı manşetten verdiği haberinde Nikos Anastasiadis başkanlığında dün, Trodos’taki Başkanlığına ait yazlık ikametgahta, toplanan Bakanlar Kurulu’nun, kapalı Maraş bölgesine ilişkin faaliyetlere bağlı olarak Kıbrıslı Türkler ve Türkiye aleyhine hukuki mahiyetteki iki karar aldığını yazdı.

İlk kararın, hükümet üyesi ve Maraş Açılım Komitesi’ne müdahil olan, toplam 14 kişinin pasaportunun geri alınması; ikinci kararın ise Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ileriye götürülmesi olduğunu yazan gazete, “KKTC Hükümet” yetkililerinin pasaportunun geri alınması kararının daha çok sembolik ayrıca Kıbrıs Türk liderliğine ve Türkiye’ye mesaj göndermek isteyen bir karar olduğunu belirtti.

Güneyin, “işgal rejimi” diye nitelendirdiği “KKTC yetkililerinin bir yandan Rum Yönetimi aleyhine faaliyette bulunmasının, altını oymasının diğer yandan da resmi belgelerini kullanmasının mümkün olmadığı” şeklinde mesaj göndermek istediğini belirten gazete, söz konusu KKTC yetkililerinin elinde bulunan pasaportların ya iptal edileceğini- sürelerinin bitmiş olması halinde de-yenilenmeyeceğini yazdı.

Bu durumdan etkilenecek olan 14 kişinin, pasaport alırken başvuruda verdikleri adrese gönderilecek ilgili mektuplarla, Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü tarafından bilgilendirileceklerini yazan gazete, Kıbrıslı Rum Yönetimi’nin ayrıca pasaportların iptali-geri alınması konusunda diğer ülkeleri de bilgilendireceğini belirtti.

Öte yandan, Alithia gazetesi yetkili bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamaya dayanarak pasaportları geri alınan kişilerin yazılı olarak bilgilendirileceğini yazan gazete, yine aynı kaynağa dayanarak bu 14 kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna da sahip olduğunu ileri sürdü.



İsimler resmi olarak açıklanmadı



Fileleftheros gazetesi, 14 kişinin isminin (kişisel verilerin korunması yasası nedeniyle) resmi olarak açıklanmadığına da dikkati çekti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararın ardından bu kişilerin faaliyetlerinin nasıl etkileneceği konusunun gelecekte ortaya çıkacağını, listede adı bulunan bazı kişilerin yurt dışı seyahatlerinde bu pasaportu kullanmadığını, örneğin listede adı bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın birkaç yıldır pasaportunu yenilemediğini, bu durumun da kendisini yurt dışına seyahat etmekten geri bırakmadığını belirtti.

Gazete Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararın sonraki aşamada, Kıbrıslı Rum yönetimi aleyhine faaliyet gösteren kişiler aleyhine ek tedbirler alınması ihtimalini de açık bıraktığını savundu.

Habere göre, Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, haklarında pasaport iptali veya yenilenmemesi kararı verilen kişilerin ya KKTC Bakanlar Kurulu üyesi ya da Maraş Açılım Komitesi üyesi olduğunu söyledi.

Pelekanos açıklamasında ayrıca, bu kişilerin “eylem ve faaliyetleriyle, anayasa hükümlerine aykırı bir şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını altını oyduğunu” gerekçe göstererek ilgili kararın alındığını belirtti.

Pelekanos sözlerinin devamında bu kişilerin, “Kıbrıs’a yönelik belirli düşmanca faaliyetlerle, Türkiye’nin, BM kararlarına aykırı olan kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi planlarının gerçekleştirilmesini ileriye götürdüğünü” savundu.

Pelekanos ayrıca Kıbrıs Başsavcılığı’ndan Maraş’ta yapılan ve yapılmakta olanlarla ilgili Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvuruda bulunmasının istenmesine de karar verildiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvurunun, kısa zaman içerisinde, Strazburg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacağını yazdı.

Gazete başvurunun kabul edilmesi halinde bunun uzun soluklu bir süreç olacağını, 4’üncü hükümetler arası başvurunun 1994 yılında yapıldığını, 2001 yılında da ilgili kararın alındığını anımsattı.



Partilerden olumlu ve olumsuz yorumlar



Flieleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum siyasi partilerin, dünkü kararları olumlu ya da olumsuz şekilde yorumladıklarını yazdı.

Habere göre AKEL, kararların, Anastasiadis ve hükümetin, Türkiye’nin “bölücü planlarını” durdurması mümkün olan inisiyatifler yerine, daha çok içe dönük imaj yaratma faaliyetlerinde bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

AKEL yaptığı açıklamada Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvuruya yönelik olarak hukuki araçların tek başlarına kendilerini “işgalden” kurtaracağına dair yanlış yanılsamalar yaratmaması gerektiğini belirtti.

DİKO ve EDEK açıklamasında Bakanlar Kurulu’nun pasaportların geri alınması ya da yenilenmemesi kararını memnuniyetle karşıladılar.

EDEK açıklamasında ayrıca Maraş’ın yerleşime açılmasıyla provokasyonda bulunan “işgal rejimine” yönelik ekonomik ve siyasi bedel yaratacak ek tedbirlerin alınmasını da istedi.

ELAM ve DİPA da kararı destekleyen açıklamalarda bulundular.



Habere ilişkin diğer gazete başlıkları ve yorumları

Alithia gazetesi ilgili haberi “Bölünmüşlüğü İleriye Götüren 14 Kıbrıslı Türk’e Abluka-Hükümet Tatar ve 13 Kıbrıslı Türk Yetkilisinin Pasaportunu Aldı-Anastasiadis, Tatar ve 13 Diğer Yetkilinin Pasaportunu Aldı” başlıkları altında gerek manşetten gerekse iç sayfadan ilgili habere geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi ise habere, “Bakanlar Kurulu’nun Dünkü Kararı Siyasi Açıdan Yanlış ve Anlamsız-Tatar’ın (Bitmiş) Pasaportunu Yenilemeyeceğiz” başlığıyla manşetten ve “Maraş İçin Misilleme-Hükümet Kıbrıslı Türklerin Pasaportlarını Geri Alıyor” şeklinde ise iç sayfadan yer verdi.

Gazete Bakanlar Kurulu’nun, yan etkileri görmezden gelerek, ELAM, EDEK ve DİKO’nun KKTC yetkililerinin seyahat belgelerinin geri alınmasına ilişkin öneri ve baskısını pratiğe döktüğünü yazdı.

Gazete haberinde ayrıca geri alınması yönünde karar alınan Ersin Tatar’ın pasaportunun, çok önce kullanım tarihinin- ki Hükümet bunu biliyordu- sona erdiğini, yenilenmesi için de (Tatar’ın) talepte ve başvuruda bulunmadığına dikkati çekti.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “14 Kişinin Pasaportuna İlişkin Karar” başlığı altında verdi.

Güneyde karar: Tatar ve KKTC bakanlarının Kıbrıs pasaportları yenilenmeyecek



