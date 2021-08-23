Güneyde karar: Tatar ve KKTC bakanlarının Kıbrıs pasaportları yenilenmeyecek

Trodos’ta toplanan Kıbrıslı Rum Bakanlar Kurulu, “KKTC” hükümeti üyeleri ve Maraş (Varosha) kararlarında etkin olan isimlere Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportları’nın yenilenmemesi ve verilmemesi kararı aldı.

“Sahte Hükümet üyeleri” ve “Maraş kararında imzası olanların” Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alamayacakları belirtildi, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın da bu liste içinde olduğu öğrenildi.