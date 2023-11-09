Paşaköy Çiftliği’nde bulunan zeytin bahçesindeki ürün dalından kapalı zarf usulü ile satılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy Çiftliği’nde bulunan zeytin bahçesindeki ürünün, dalından kapalı zarf usulü ile satılacağı duyuruldu. Taban fiyatı 130 bin TL olduğu bahçedeki ürün için son teklif tarihi 17 Kasım Cuma…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, taban fiyatın 130 bin TL olduğu zeytin bahçesinin mesai saatleri içerisinde görülebileceği ifade edilerek, ilgilenenlerin 17 Kasım Cuma günü saat 11.00’e kadar tekliflerini Paşaköy Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atabileceği kaydedildi.

İhaleyi kazanan firma veya kişinin, idareye ödeme yaparak, idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacağı belirtilen açıklamada, alıcının, sözleşme konusu ürünü, 31 Ocak 2024 tarihine kadar hasat etmekle ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacağı ifade edildi.

İdarenin, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu kaydedilen açıklamada, ağaçlara normalin dışında zarar yapıldığı takdirde alıcının, idareyi tazmin etmekle mükellef olacağına dikkat çekildi.

Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan ise idarenin sorumlu olmayacağı belirtilen açıklamada, alıcının, satış konusu ürünleri kendisi hasat ettikten sonra, dilediği şahsa ve/veya firmaya dilediği şekilde satabileceği ifade edildi.