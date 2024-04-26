Park halindeki araç şüphe çekti: 6 gram hintkeneviri, 2 tutuklu

Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde araçlarında tespit edilen ve yapılan arama sonucu tasarruflarında uyuşturucu bulunan V.D. ile T.S.G. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin olguları aktaran polis, Perşembe günü, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde park halinde şüpheli olarak bulunan kiralık araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada T.S.G. isimli zanlının üzerinde iç çamaşırı içerisinde gri alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık bir gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, olay yerinde tespit edilerek tutuklanan zanlının şahsi aracında yapılan aramada ise ön şoför kapısının iç cep kısmında çoraba sarılı halde yaklaşık 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis soruşturma kapsamında 2 zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, bulunan emarelerin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.