Parayı muhasebeye yatırmadı, zimmetine geçirdi, tutuklandı
Girne’de faaliyet gösteren Mir Gıda Ticaret Ltd isimli işyerinde çalışan E.M isimli kişi, Haziran- Ağustos aylarında şirket adına başka işyerlerinden tahsil ettiği 6 bin 901 TL’yi muhasebeye yatırmayıp, zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
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Girne’de faaliyet gösteren Mir Gıda Ticaret Ltd isimli işyerinde çalışan E.M isimli kişi, Haziran- Ağustos aylarında şirket adına başka işyerlerinden tahsil ettiği 6 bin 901 TL’yi muhasebeye yatırmayıp, zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
Polis, söz konusu kişinin tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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