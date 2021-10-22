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Parayı muhasebeye yatırmadı, zimmetine geçirdi, tutuklandı

Parayı muhasebeye yatırmadı, zimmetine geçirdi, tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren Mir Gıda Ticaret Ltd isimli işyerinde çalışan E.M isimli kişi, Haziran- Ağustos aylarında şirket adına başka işyerlerinden tahsil ettiği 6 bin 901 TL’yi muhasebeye yatırmayıp, zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Girne’de faaliyet gösteren Mir Gıda Ticaret Ltd isimli işyerinde çalışan E.M isimli kişi, Haziran- Ağustos aylarında şirket adına başka işyerlerinden tahsil ettiği 6 bin 901 TL’yi muhasebeye yatırmayıp, zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, söz konusu kişinin tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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