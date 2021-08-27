Pandemi Hastanesi ‘SOS’ veriyor!

“Bugün itibari ile 8’i kadın, 10’u erkek toplam 18 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor. Söz konusu 18 hastanın 6’sı entübe… durumları çok kritik”

Fehime ALASYA

Pandemi Hastanesi’nde hem servisteki, hem de yoğun bakımdaki hastaların durumunun çok kritik olduğunu yineleyen Başhekim Dr. Erol Uçaner, çok zor şartlarda hizmet verebildiklerini anlattı. Uçaner, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nın isteklerine cevap vermemesinden dolayı eleştirdi.

Personel eksikliği nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Uçaner, “Artık çöktük, çöküyoruz, akışına bıraktım. Personelimi de artık sıkmıyorum, sıkacak bir durum kalmadı. Hastane çöktüğü anda ülke kapanacak. Memleket de kapanacak, bunu bilmeliler.”dedi.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın artık Sağlık Bakanlığı’nın çağrısına destek vermesi gerektiğini söyleyen Uçaner, “Ya destek verirler, ya da neler olur göreceğiz…” şeklinde konuştu.

“ ‘Yaşlıdır nereden bulaşacak’ mantığı güdülüyor, çok yanlış”

Uçaner, ailelerin ‘yaşlıdır nereden bulaşacak’ mantığı güttüğünü, bu nedenle yaşlılarına aşı yaptırmadığını belirtti.

Bu düşüncenin çok yanlış olduğuna vurgu yapan Uçaner, “Bizi arayıp da annemiz çıkamaz diyen insanlar var. Biz hemen ya belediyeyi ya da bir başka ekibi gönderip o kişileri aşılıyoruz.” dedi.

Yoğun bakımın durumu: 18 hastanın 6’sı entübe, durumları çok kritik

Yoğun bakımdaki hastaların durumuna ilişkin Uçaner’den edinilen bilgiye göre, 18 hastanın sadece 5’i tam doz aşılı. Bugün itibari ile 8’i kadın, 10’u erkek toplam 18 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor. Söz konusu 18 hastanın 6’sı entübe durumda, durumları çok kritik. Yoğun bakımda olan 8 hasta 70 yaşın altında iken, 10 hasta ise 70 yaş üstü kişilerden oluşuyor. Yoğun bakımdaki hastaların yaş aralığı 29 ila 90 arası…

Testlerin ücretlendirilmesi: “ Bu karar çok yanlış”

Pandemiyle mücadelede yapılan testlerin önemine değinen Uçaner, “Ekonomik boyutunun ne olduğunu bilmiyorum ama mantığımız her zaman maksimum test, maksimum hasta tespiti ve mücadele diyor. Bu karar çok yanlış. 3 hafta da 1 test istenmesi çok yanlıştır. Bu uygulama ile ağır aksak ilerleyen sistemimiz tamamen çökecek” dedi.

“Hemşire istiyoruz, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık para yok diyor”

Doktor, hemşire, güvenlik görevlisi, bekçi, temizlikçi gibi eleman desteğine acilen ihtiyaçları olduğunu anlatan Uçaner, Pandemi Hastanesi’ndeki işleyişin çökmek üzere olduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa sert sözlerle eleştiride bulunan Uçaner, şöyle devam etti:

“Biz burada çalışan sağlıkçılar artık stresten uyku nedir bilmiyoruz, herkes iki kişilik iş yapıyor, personelimizden bir kişi bile rest çekse tüm sistem çöker. Fiziksel ve psikolojik olarak yıpranmış boyutta hizmet veriyoruz. Dünyadaki işleyişi de görüyoruz, biz ülkemize bakınca uğraşımızın tamamen iyi niyetle döndüğünü görüyoruz. Saat 2’de mesaisi biten ve çıkması gereken insanlar haftada 3 gün gece 8’e kadar çalışıyor. Hemşireler 17 saat çalışıp 6 saat eve gidip uyuyup geri geliyor. İnsan psikolojisini zorlayan bir pozisyona geldiler, hemşire istiyoruz, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık para yok diyor. Sağlık Bakanlığı mücadele içinde. Hastane çöktüğü anda ülke kapanacak. Memlekete kapanacak, bunu bilmeliler.”

“Burası giderek kilitlenecek”

Gerekli desteğin sağlanmaması halinde Pandemi Hastanesi’ndeki bazı işleyişleri değiştirmek zorunda kalacağını kaydeden Uçaner, bununla birlikte hastanenin çıkmaza sürükleneceğini işaret etti.

Uçaner, özetle şunları dile getirdi:

“Bu işi çeviren bu personele doktor, hemşire desteği verilmeli. Temizlikçi, güvenlik görevlisi istiyoruz ama hiçbir şey yok. Hastanede bir şey danışmak için dış alanda görevli bulamayan pozitif hastalar yön bulamıyor, negatiflerin bölümüne, bizim bölümümüze giriyor. Maliye Bakanlığı ihaleye girip temizlikçi alacağını söylüyor.

Artık çöktük, çöküyoruz. Artık akışına bıraktım. Personelimi de artık sıkmıyorum. Maliye ve Başbakanlık ya artık Sağlık Bakanlığı’na destek verir ya da neler olur göreceğiz.

Sağlık Bakanlığı’nın isteklerine artık cevap verilsin, personel istiyoruz. Aksi halde Pandemi’deki PCR test merkezlerini, buradaki diğer birimlerin tümünü kapatıp yoğun bakım ve hastane merkezine çekeceğim. Burası giderek kilitlenecek.”