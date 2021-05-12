Palm Beach’de boğulma tehlikesi

Mağusa Palm Beach denizinde Karl Loic NGUETCHA (24) denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Karl Loic NGUETCHA, Mağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin açıklaması şöyle:

12.5.2021 tarihinde saat 18:00 sıralarında, Mağusa’da Palm Beach sahilinde, deniz içerisinde yüzmekte olan Karl Loic NGUETCHA (E-24), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmiştir. Söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.