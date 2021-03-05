Paketten 'TC Elçiliği'nin onaylayacağı medyaya 3 milyon TL

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda "medyaya destek" için de kaynak ayrıldı ancak bu desteğin "Türkiye tarafından uygun görülen kuruluşlara verileceği" belirtildi.

Protokolde 2021 yılı içerisinde "iletişim faaliyet projelerine katkı" başlığı altında bu konuda 3 Milyon TL ayrıldığı kayda geçirildi.

Kaynağın nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı belirtilmezken; medya kuruluşlarının başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin alacağı yazıldı.

Protokolde Büyükelçiliğe yapılacak başvurular arasından "TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'nce uygun görülen medya kuruluşlarının" bu destekten yararlanacağı ifade edildi.

TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Ankara'da görev yapıyor.