Protokolden ‘Saray’ çıktı!

TC-KKTC Mali İşbirliği Antlaşması Eylem Planı’ndan Cumhurbaşkanlığı için yeni bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı çıktı.

Anlaşmanın ayrıntılarında yer verilen 2021 yılı eylem planına göre KKTC’ye yeni bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımı için 14 milyon TL kaynak ayrıldı. Saray’ın ihalesinin ise Ankara’da açılacağı dikkat çekti.

Protokolde “2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla finanse edilecek projeler detay listesi” başlığı altında yer alan ayrıntılara göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı, 2021 yılında yapılacak.