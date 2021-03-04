İŞTE EKONOMİK PROTOKOL TAM METİN
YENİDÜZEN Haber Merkezi, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolün açıklanmayan eylem planına ve tam metnine ulaştı.
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İşte Eylem Planı
- Sendikalar Yasası güncellenecek; İş Yasası, Toplu Sözleşme ve Grev Yasası ile uyumlaştırılacak.
- Kamu Görevlileri ile Üst Kademe Yöneticiler yasalarında değişiklik
- A/B öğretmen uygulaması yürürlükten kaldırılacak
- Vakıflar (Evkaf)’ın kuzey ve güneydeki tüm mallarının envanteri çıkarılacak
- Ek mesailerin kamu maliyesi üzerindeki yükü azaltılacak
- Bet ofis ve casinoların vergileri arttırılacak
YENİDÜZEN Haber Merkezi, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolün açıklanmayan eylem planına ve tam metnine ulaştı.
Eylem planının içeriğinde Sendikalar Yasası, İş Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası, ek mesailerin kamu maliyesinin üzerindeki yükünün azaltılması gibi hedefler var.
Ay ay takvimlendirilen eylem planı Mart-Ekim aylarını kapsıyor.
İşte Eylem planı
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