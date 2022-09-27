Özkeser’in vedası yasa boğdu…

Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi gören 43 yaşındaki Lefkoşa Türk Belediyesi emekçisi Sinem Özkeser bu sabah hayatını kaybetti. Özkeser’in vedası sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

Üyesi olduğu Belediye Emekçileri Sendikası ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Ltd Sinem Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Özkeser'in cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası, Haspolat Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.