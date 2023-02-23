Özkan Gürler yarın anılıyor

EL-SEN, görev şehidi Özkan Gürler'in yarın kabri başında anılacağını bildirdi.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, görevi başında şehit düşen Özkan Gürler’in yarın saat 11.30'da Lefkoşa mezarlığında bulunan kabri başında anma töreni düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine EL-SEN olarak sabırlar dilendi.