Özersay: "Boşa kürek çekilecek"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti kurma çalışmalarının Ünal Üstel'e verilmesine, "Makam, mevki ve menfaat kavgasıyla entrikanın bol olduğu yerde bu DİKİŞ DA TUTMAZ…Boşa kürek çekilecek, ülkeye zaman kaybettirlecek. Yazık!" diyerek tepki gösterdi.