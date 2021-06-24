Özdenefe: “Ülkede de Meclis’te de barış bırakmadınız. Hangi barıştan söz ediyorsunuz?”

Başbakan Ersan Saner’in “Ülkede barış vardır” söylemlerini anımsatan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Halkının önünün ilelebet kapatılacağına değindi. “Ülkede de Meclis’te de barış bırakmadınız. Hangi barıştan söz ediyorsunuz?” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Kral çıplak” hikayesine anlatarak, Azınlık hükümetinin yönetimine atıfta bulundu.

“Artık kral çıplak diye haykırma zamanımız geldi de geçiyor” dedi. Ülkede birçok kesimin sıkıntılarını söylemekten, sürekli bunları anlatmaktan hoşnut olmadıklarını anlatan Özdenefe, “Her gün susturularak, sindirilerek yönetilmekten, bunu anlatmaktan keyif almıyoruz” şeklinde konuştu. Halkın geleceğe dair elle tutulur tek umudu olan federal temelde çözüme dair umutların tüketildiğini anlatan Özdenefe, tüm bunlarla ülkenin uluslar arası hukuk dışına çıkarıldığını, ‘yalnızlaştırıldığını’ dile getirdi.

İş bilmezlik yüzünden çocukların eğitim hakkının gasp edildiğine, turizm sektöründeki sorunların gün be gün arttığına da değinen Özdenefe, sanayici sektörü gibi birçok alanda yönetim sıkıntısı yaşandığını anlattı.

“Maliye Bakanı her ayın sonunda ‘maaş ödeyemez korkusunu’ halka yansıtıyor, Başbakan her ay Türkiye’ye gidiyor” diyen Özdenefe, toplumun aciz gösterildiğine değindi.

Başbakan Ersan Saner’in “Ülkede barış vardır” söylemlerine de atıfta bulunan Özdenefe, Kıbrıs Türk Halkının önünün ilelebet kapatılacağına değindi. “Ülkede de Meclis’te de barış bırakmadınız. Hangi barıştan söz ediyorsunuz?” diye sordu.

Uzun süreli bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirten Özdenefe, ülkede nüfus politikası, yurttaşlık yasası, çağdaş bir yaşam zeminine, uluslar arası hukukun bir parçası olmaya, samimiyetle uğraşan bir siyasete, Türkiye-Kıbrıs halklarının doğru zeminde bütünleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Özdenefe, son olarak, “Toplumun özsaygısını yitirmesine daha fazla izin vermeyeceğiz, toplumu daha fazla yalnızlaştıramazsınız. Toplumun gerçek anlamada çalışan, ihtiyaç duyulan yasaları geçiren Milletvekillerine ihtiyaç vardır. Yasamanın son oturumu ama siz zaten hep tatildeydiniz. Biz sizin tatilde de sizi takip edeceğiz.” Şeklinde konuştu.