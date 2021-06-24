Tarım Bakanı Çavuşoğlu: “En doğru mahkeme, halk mahkemesidir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, muhalefet tarafından yapılan açıklamaların sert olduğunu, buna karşın hoşgörü içinde dinleyerek hoşgörü ile cevap vereceklerini kaydetti. “Bir birimizi sürekli aşağıya çekersek nasıl birlikte yukarıya çıkacağız? Bir birimizi daha iyiye motive ederek başaracağız dedi.

Üreticilerin zor bir yıl geçirdiği söylemlerine katıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bunu kurak bir yıl geçirilmesine bağladı. Kurak olan ülkede üretimi sürdürmenin ‘efsanevi fedakarlıklar’ gerektirdiğini anlatan Çavuşoğlu, yüksek seslerin her zaman haklılığı ifade etmediğini belirtti. Pandemi döneminde 64 Milyon TL destek verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bunun yine de yetmediğini, çabalarının devam ettiğini kaydetti. Zeytinyağı ihracatının önünün açıldığını, Türkiye’ye 720 ton yoğurt ihracatının yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, pandemide büyük mücadele verildiğini anlattı. Eğitim alanı da dahil olmak üzere birçok alanda yapılan çalışmaların taktir edilmesi gerektiğini dile getirdi. “Yakın gelecekte, halk tüm bunların tümünü değerlendirecek. En doğru mahkeme halk mahkemesidir. Bizim tarafımıza da çıplak gözle bakın sonra yine konuşalım” dedi.