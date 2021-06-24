Özersay’dan Hükümet’e: “Maliye'yi geriye dönük 100 Milyonu aşkın hayat pahalılığını ödemek zorunda bıraktınız”

Anayasa Mahkemesi’nin Bakanlar Kurulu’nun hayat pahalılığı durdurulması ile ilgili aldığı “yasa gücünde kararnameyi” durdurma kararına işaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye’nin çok zor durumda kaldığını anlattı.

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenen Özersay, “Kaybettiniz Erhan bey, hukuku dikkate almadınız, mahkemede kaybettiniz” dedi. “Hukuk içinde, doğru istişareler içinde olsaydınız, tasarrufa kendinizden başlamamış olsaydınız, bu konu buraya gelmeyecekti” dedi.

Özersay, bu durumdan dolayı Maliye Bakanı’nın zorda kalacağını anlattı.

“Geriye dönük 100 Milyonu aşkın hayat pahalılığını ödemek zorunda kaldı. Kendisi de sıkıntı yaşayacağının farkında” diyen Özersay, bu durumdan memnun olmadıklarını anlattı. “Keşke bugün bu noktaya gelmemiş olsaydık. Yüzünüze gözünüze bulaştırdığınız bir konu oldu. Biz de hatalar yaptık ama bunun ülkeye dönüşü çok zor olacak. Keşke doğru yapılsaydı” dedi. Özersay, konuşmasının başında Çavuşoğlu’nun ‘birçok alanda yapılan çalışmaların taktir edilmesi’ istemini de eleştirdi.