Ozan Gürkanlar’ın üzen vedası

Lefkoşa, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Ozan Gürkanlar’ın kaybı ile üzüntüye boğuldu.

Ülkenin köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı sevdalısı olarak da tanınan Gürkanlar’ın genç yaşta vedası, aile ve yakınlarının yanı sıra, sevdalısı olduğu kulübü de üzdü.

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Gürkanlar’ın ölümüyle ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Küçük Kaymaklı’nın sevilen ismi, takımımızın büyük taraftarı Ozan Gürkanlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun”