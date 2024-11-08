Otobüs arızalandı, öğrenciler trafiğin ortasında kaldı!

Göçmenköy-Sanayi Işıkları istikametinde TDM 215 plakalı öğrenci otobüsü arıza yaptı.

Arıza yapan otobüsün taşıdığı ortaokul öğrencileri trafiğin yoğun olduğu bölgede aracın dışına çıkarak arızanın giderilmesini beklediği gözlemlendi.

Kanal SİM’in Lefkoşa Trafik Polis Şubesi’nden elde ettiği bilgiye göre konunun bilgilerinde olduğu, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması adına ekiplerin gönderildiği öğrenildi.

Bu esnada öğrencilerin yol içerisinde arızanın giderilmesini beklerken, şoför dışında bir görevli olmadığı kameralara yansırken, öğrenci taşımacılığındaki güvenlik zafiyetini akıllara getirdi.