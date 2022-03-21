Otel odasında yaşamını yitirdi

Polis, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde bu sabah 87 yaşındaki Joyce Phyllıs Usher’in kalmakta olduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.