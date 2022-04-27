Otel odasında ölü bulundu

Mağusa’da dün 14.30 sıralarında Willam Francois Carlos Vancoppenolle (E-75), otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Zalihe Mısırlı’nın ölüm nedeni belirlendi

Gazimağusa’daki, evinde 24 Nisan’da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Zalihe Mısırlı’nın (K-56) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Spiralle demir kesen şahıs yangına neden oldu

Mevlevi’de dün saat 16.00 sıralarında M.G’nin (E-48), yapımı devam eden bir inşaatın arazisinde gerekli önlem tedbirlerini almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Çkan yangın sonucu, yaklaşık yarım dönümlük alandaki kuru otların yandığı ve M.G aleyhinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.