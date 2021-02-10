Oktay: “Harika projelerle geldik” / Tatar: "Çılgın Türkler Kıbrıs'ta"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Kıbrıs sorununda "iki devletli çözüm" modeli ve Kuzey Kıbrıs'a yapılması planlanan yatırımlar öne çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı iki gün sürecek ziyareti için "harika projelerle geldik" vurgusunda bulundu, Kuzey Kıbrıs'a ilişkin projelerin "yarın açıklanacağını" duyurdu.

"Bugün ve yarınki çalışmalarımızla KKTC'yi ihya ve inşa etmek için projelerimizi ortaya koyacağız" diyen Oktay, 5+1 formatındaki görüşmeler öncesinde Yunanistan Başbakanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Oktay Kıbrıs'ta mümkün ve sürdürülebilir olan çözümün "iki devletli" olacağını da söyledi.

Tatar "memnuniyetini" dile getirdi, bitmeyen yollara dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fuat Oktay ve ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. KKTC’nin gelişmesi, kalkınması için yakın çalışma anlayışı içerisinde Türkiye’nin katkılarını ne kadar önemli olduğuna işaret eden Tatar, bunların gerçekleşmesi için bilgi ve tecrübe gerektiğini ifade etti.

Ekiplerin projeler üzerinde çalıştığını kaydeden Tatar, kendi Maliye Bakanlığı döneminde de çok güzel işler yapıldığını ancak bazı projelerin tamamlanamadığına işaret etti.

Bugünkü görüşmede yarım kalmış projelerin tamamlanmasının da gündeme geldiğini belirten Tatar, Lefkoşa Çevre Yolu’nun bunlardan biri olduğuna değindi.

Aşı konusunda da diğer konularda olduğu gibi Türkiye’nin KKTC’nin yanında olacağını belirten Tatar, teşekkür etti.

Kıbrıs konusunda da gelişmeler olduğunu belirten Tatar, 5+1 gayrı resmi görüşmede de düşüncelerini ifade etme fırsatı yakalayacaklarını kaydetti, Türkiye ile yüzde yüz fikir birliği içinde olunduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasından öne çıkanlar: "Çılgın Türkler Kıbrıs’ta..." -“Lefkoşa Çevre Yolu gibi projelerin tamamlanması için ciddiyetle ele alınacak”

-“Pandemide ikinci dalgayı göğüslemeye çalışıyoruz”

-“Aşı konusunda Türkiye KKTC'nin yanında olmaya devam edecek”

-“Mart ayının sonuna doğru 5+1 toplantısının düzenleneceği haberleri geldi. Türkiye ile yüzde yüz aynı fikirdeyiz”

- “Erdoğan bugün ‘federasyon geride kalmıştır, tek çözüm yolu iki devlettir’ dedi. Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum”

Yunanistan Başbakanı'nın ifadeleri bizleri üzmüştür. Kıbrıslı Türklerin mücadelesine saygı göstermedi. Kıbrıs'ta yanlışlar yapıldıysa bunları yapan Yunanistan'ın kendisidir. Çılgın Türkler Kıbrıs'ta…"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sabah yaptığı bir değerlendirmede “Artık federasyon geride kalmıştır, tek çözüm yolu egemen iki devletten geçmektedir” açıklaması yaptığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’a teşekkürlerini de iletti.

Tatar, "Kıbrıs Türkü’nün çok ezildiğini, şimdi bir devlet olmanın gerekliliği ile kaliteli ve müreffeh bir yaşama kavuşulması için gerekenin yapıldığını" söyledi.

Tatar, “Çılgın Türkler Kıbrıs’ta her zaman hedeflediğimiz, başımız dik, onurlu mücadelemize yakışır bir şekilde varlığımızı sürdürmektir” şeklinde konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

“Harika projelerle geldik... KKTC'yi ihya ve inşa edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’den geniş bir heyetle burada olduklarını ve bu ziyaretin hayırlara vesile olması temenini belirtti.

İki günlük ziyaret boyunca heyetle birlikte önemli temaslarda bulunulacağını kaydeden Oktay, “Harika projelerle geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la ‘Başta milli dava’ Kıbrıs Mesele olmak üzere, Maraş ve doğal gaz meselelerinin ele alındını ve fikir birliğinin teyit edildiğini belirten Oktay, gurur birlik ve beraberlikten gurur duyduklarını kaydetti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi ve gereğinin yapılması için heyetleri ile birlikte burada olduklarını ifade eden Oktay, Covid-19’la mücadelenin gereklerinin yapılması için de projeler olduğunu ve görüşüleceğini belirtti.

Maraş konusunda KKTC Hükümeti’ne tam destek verdiklerini ve bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Oktay, Kıbrıs konusunda çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşılında olduklarının altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasından öne çıkanlar: "Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdik" -“Harika projelerle geldik, yarın bunları sonuçlandıracağız, açıklayacağız”

-“Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık”

-“Fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle gördük. Hem memnun olduk hem de gurur duyduk.

-TC-KKTC ilişkilerinin daha ileriye götürülmesini görüştük.”

-“Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdik, bu desteği her şartta göstereceğiz”

-“Kıbrıs konusunda çözüm iradesi yanında çözümsüzlüğün ve haksızlığın da karşısındayız”

-“KKTC çözüm yolunda üzerine düşeni iyi niyetle yaptı, biz de yaptık”

-“Adada çözüm hukuk ve gerçekler üzerine inşa edilirse sürdürülebilir”

-“Federasyon temelinde sürdürülen müzakere sürecinde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız”

-“Federasyon modeli sonuç vermedi, sorumlusu Yunanistan ve Rum tarafıdır. Gücü ve refah paylaşmak istemiyorlar”

-“5+1 gündeme gelirken Kıbrıs'ta kapalı kapılar ardından meydan okumak kimsenin haddine değil”

-“Türkiye masada gereğini yapar, masada çözüm kalmazsa çözüm neredeyse gereğini orada yapmaktan çekinmez, geçmişte böyle olmuştur. Yine öyle olur.”

-“AB, Yunanistan ve 'Rum’un' sözcüsü gibi konuşuyor, bu çözümün önünde engeldir.”



Adada çözümün ancak hukuk ve gerçekler üzerine inşa edildiği zaman sürdürülebilir olacağına işaret eden Oktay, “Tarih buna şahittir, federasyon modeli sonuç vermemiştir” dedi.

“5+1’in görüşmeleri yapılırken, Kıbrıs’tan kapalı kapılar ardından meydan okumak kimsenin haddine değildir” diyen Oktay, masada çözümün önemine işaret etti. Masada çözüm bulunmazsa, gereğinin yapılacağını da söyleyen Oktay, çözümü kimin isteyip kimin istemediğinin ortada olduğu görüşünü belirtti.

“Biz çözüm, diplomasi, hak ve hakkaniyet diyoruz"

-“Maraş'ın kapalı olmasının tek kaybedeni Kıbrıslı Türkler değildir”

-“Biz çözüm, diplomasi, hak ve hakkaniyet diyoruz. Çağdışı olan KKTC'ye olan ambargolardır. Bir işgal varsa her konuda Kıbrıs Türkünün haklarının işgalidir.”

-“Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Böyle bir ortamda KKTC’yi yalnız bırakmayız”

-“Artık gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Adada iki ayrı hak, devlet demokrasi vardır. Federasyon müzakeresi zaman kaybetmekten başka işe yaramaz.”

-“Çözüm için iki devletli çözüm müzakere edilmelidir. Kıbrıs Türk halkı da Sayın Tatar’ı seçerek bunu göstermiştir.”

-“Bugün ve yarınki çalışmalarımızla KKTC’nin ihya ve inşa edilmesindeki kararlılığımızı göstereceğiz”



Maraş’ın yıllardır kapalı olması ile tek kaybedenin Kıbrıslı Türkler olmadığını ifade eden Oktay, “çözüm, diploması, hak ve hakkaniyet derken, onlar asimilasyon, çağ dışılık, işgal diyorlar” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin en basit haklarına kadar her türlü hakkın işgal edildiğini söyleyen Oktay, “Buna seyirci kalacak değiliz. Biz masada da, sahada da aslan olmayı biliriz, gerekirse oluruz. Böyle bir ortamda da KKTC’yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin” şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiği görüşünü belirten Oktay, tüm tarafların bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini, göstermemesi halinde de Türkiye olarak gerekeni yapacaklarını ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu iki günlük ziyarette de KKTC’nin ihya ve inşa edilmesi için projelerin ortaya konulacağını da belirtti.