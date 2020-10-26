Ölümlü kazaya 3 yıl hapislik

Girne-Alsancak çevre yolunda 24 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ‘ölüme sebebiyet vermekten’ yargılanan Altuğ Özçavdarlı aleyhindeki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Özçavdarlı, 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin aldığı kararı Yargıç Kürşad okudu.

‘Alkol’, ‘dikkatsizlik’ ve ‘ihmalkarlık’…

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, kazanın Temmuz ayında meydana geldiğini anımsattı.

Kürşad, sanığın alkol, dikkatsizlik ve ihmalkârlık sonucu Naile Garibova’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya sebebiyet verdiğini söyledi. Kürşad, sanığın da aynı kazada ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının arttığına vurgu yapan Kürşad, kazaların acılara neden olduğunu belirtti. Sanık hakkında karar verirken, tüm hususları değerlendirdiklerini kaydeden Kıdemli Yargıç Kürşad, genç ve sabıkasız bir kimse olmasını, suçlarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehinde değerlendirdiklerini ifade etti. Kürşad, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.