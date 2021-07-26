Ölüm sebepleri "kalp krizi"

Yedidalga’da sakin 76 yaşındaki Reşat Bozkurt dün, Gaziveren’de bir arazide aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi ” olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Karaman’da geçtiğimiz cuma günü evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Orhan Asker’in ölüm sebebinin de “kalp krizi” olduğu, yapılan otopside tespit edildi.