Ölüm sebepleri "kalp krizi"
Yedidalga’da sakin 76 yaşındaki Reşat Bozkurt ve Karaman’da evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Orhan Asker’in ölüm sebeplerinin “kalp krizi” olduğu açıklandı
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Yedidalga’da sakin 76 yaşındaki Reşat Bozkurt dün, Gaziveren’de bir arazide aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi ” olduğunun tespit edildiği açıklandı.
Karaman’da geçtiğimiz cuma günü evinde ölü bulunan 61 yaşındaki Orhan Asker’in ölüm sebebinin de “kalp krizi” olduğu, yapılan otopside tespit edildi.
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