“Olayın ne olduğu soruşturuluyor”

YENİDÜZEN

Acil Durum Hastanesi Yeni doğan yoğun bakım ünitesi bölümünde yeni doğmuş bebeklerin mamalarına, su yerine saf alkol kullanıldığı ve bunun sonucundan da bir bebeğin yaşamını yitirdiği diğer bebeklerin de durumunun kritik olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, “20 günlük bebeğin yaşamını yitirdiği bilgisi dün bizlere geldi ve apar topar hastaneye gittik. Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olayın soruşturmasını yapmak için görevlendirildi. Konunun ne olduğu araştırılıyor, olay polisin de bilgisinde…” ifadelerini kullandı.

Polis, küvezde bulunan 20 günlük bebeğin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu , Acil Durum Hastanesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 7 çocuğun genel durumlarının (26 Ekim 2024 Cumartesi) eş zamanlı olarak bozulması ve birinin vefatı üzerine Bakanlığımız konuyu incelemeye almış, idari soruşturma başlatılmış, adli makamlara gerek bildirimlerde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için polisimizle iş birliği yapılmaktadır. Kamuoyunuza saygıyla duyurulur."

20 günlük bebek yaşamını yitirdi