20 günlük bebek yaşamını yitirdi
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymurado yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymurado yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre aniden rahatsızlanan 20 günlük bebek dün saat 13.30'da vefat etti.
Bebeğin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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