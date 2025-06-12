“Öğrencilerimizin elde ettiği başarılardan gurur duyuyoruz”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Okullararası Yıldızlar Puanlı Atletizm Finalleri’nde başarıyla temsil eden Necat British College (NBC) öğrencileri Arabella Bradley, Sofia Bradley ve öğretmenlerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sporcuların eğitim ve spor hayatlarına ilişkin bilgi alan ve gelecek hedeflerini soran Çavuşoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarılardan duydukları gururu dile getirdi.

Genç yaşta gösterdikleri disiplin ve kararlılığın takdire şayan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Ülkemizi başarıyla temsil etmeniz bizlere büyük bir mutluluk ve umut veriyor. Elde ettiğiniz bu başarıların bir başlangıç olmasını, daha nice başarılara ulaşmanızı diliyorum. Bizler, her zaman sizlerin yanında olacak ve destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

İki kardeş yüksek atlama ve uzun atlama branşında Türkiye ikincisi

Türkiye Okullararası Yıldızlar Puanlı Atletizm Finalleri’nde Arabella Bradley “yüksek atlama”, Sofia Bradley ise “uzun atlama” branşında Türkiye ikincisi oldu. Necat British College ise takım sıralamasında Türkiye üçüncülüğünü elde etti.