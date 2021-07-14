Öğrenci sürüş ehliyetleri 31 Ağustos’a kadar ücretsiz uzatılabilecek

Öğrenci sürüş ehliyetlerinin geçerlilik süresinin ücretsiz uzatılabilmesi için yasa gücünde kararname çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, 15 Mar 2020 ile 31 Ağustos 2021 arasında biten kişilerin öğrenci sürüş ehliyetlerini 31 Ağustos’a kadar ücretsiz uzatabilecek.

Emirnameye Coronavirüs pandemisi gerekçe gösterildi.