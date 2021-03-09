Öğrenci statüsü iptal edildi, cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantılı tutuklanıp teminata bağlanan zanlı A.A.’nın ardından R.G., aleyhindeki soruşturmada tamamlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olguları hatırlattı.

Özder, 16 Şubat tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi.

Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının uyuşturucunun bulunduğu adrese gidip eşyalarını taşımak isterken yakalandığını ifade etti.

Polis, R.G.’nin sorgusunda uyuşturucudan haberi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Polise yalan ifade verdi…

Özder, ancak zanlının suçla bağlantısı olduğuna inandıklarını, zanlının kayıp olduğu ve polisten kaçtığı 10 günlük sürede kaldığı yerle ilgili verdiği ifadenin de doğru çıkmadığını açıkladı.

Polis, ayrıca yapılan soruşturma sonucunda 1 Mart 2021 tarihinde bir şahsın öğrenci belgesi işlemleri için zanlıya ait kimliği kullanıp, kan vererek öğrenci izni çıkardığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Muhaceret Dairesi ile iletişime geçilerek zanlının öğrenci statüsünün iptal edildiğini bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığına işaret eden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlının davalarında hazır olmasını sağlam maksadıyla 2 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.