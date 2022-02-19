Ofisinde ‘kanunsuz ateşli silah’ bulunduran bir kişi tutuklandı

Lefkoşa'daki ofisinde kanunsuz ateşli silah bulunan zanlı S.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla zanlının ‘Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve İthali’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 18 Şubat saat 12.00 raddelerinde, Lefkoşa Surlariçinde bulunan iş yerinde yapılan arama sonucu ofis masası çekmecesinde bir adet tabancayı kanunsuz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis yapılan araştırma sonucu zanlının konu tabancayı kendini korumak amacı ile Kıbrıs’ın güneyinden temin ettiği beyanında bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ergüleç başlatılan soruşturma kapsamında S.D’nin gönüllü ifade verip ilgili suçları işlediğini itiraf ettiğini, bu aşamada gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, konu tabancayı temin ederken bağlantılı olduğu kişilerin arandığını ve tabanca üzerinde balistik inceleme yapılıp herhangi bir olayla bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını söyleyerek, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.