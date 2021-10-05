Nüfus Kayıt Dairesi'de pozitif vaka
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.
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İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nde yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelin PCR test sonucu pozitif çıktı.
Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü, Covid-19 tedbirleri doğrultusunda 6 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir hafta süre ile çalışmalarına ara verdi.
Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü'nün kapalı olacağı dönemde, vatandaşların kimlik başvurularını ikamet ettikleri bölgelere en yakın kaymakamlık veya bucaklardan yapabilecekleri duyuruldu.
Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Kimlik Başvuru Bölümü’nde yaşanan kapanma dışında kalan tüm bölümler hizmet vermeye devam edecek.
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