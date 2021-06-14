“Novavax aşısı, % 90.4 etkili”

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması Novavax, geliştirdikleri aşının üçüncü faz testleri sonucunda güvenli ve yüzde 90.4 oranında etkili olduğunu açıkladı.

CNBC'de yer alan habere göre, Novavax ABD ve Meksika'da 30 bin gönüllüyle yapılan üçüncü faz denemelerini sonucunu duyurdu. Geliştirilen Koronavirüs aşısının güvenli ve yüzde 90.4 oranında etkili olduğu belirtildi. İki doz uygulanan aşının ağır hastalığı ise yüzde 100 oranında önlediği belirtildi.

Novavax, bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım onayı için başvuruda bulunacağını açıkladı. Onay alırsa, Novavax; Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson'dan sonra FDA'in onay verdiği dördüncü aşı olacak.