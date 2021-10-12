Nisap yok, toplantı ertelendi

1 Ekim’den bugüne ‘yasama’ yetkisini yerine getirmek için toplanamayan Meclis yeniden ‘nisaba’ takıldı.

6 Şubat’ta erken seçim önerisinin’ masaya yatırıldığı ancak hükümetin seçim yasaklarının ertelenmesi talebi ile uzlaşıya varılamadığı için dün açılamayan Meclis’te bugün de toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

24 saat sonraya ertelendi

Meclis, ikinci denemesinde de nisabı sağlayamadı, yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle toplantı ertelendi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, nisabın olmaması nedeniyle Genel Kurul toplantısının 24 saat sonraya ertelendiğini duyurdu.