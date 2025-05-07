Nisan ayı açlık sınırı 29 bin 787 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 30 Nisan 2025 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 29 bin 787 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS'tan yapılan açıklamada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 256 TL, aylık 7 bin 691 TL, yetişkin bir erkek için günlük 266 TL, aylık 8 bin TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 281 TL, aylık 8 bin 456 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 187 TL, aylık 5 bin 632 TL olduğu belirtildi.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamalarını alarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan 2025 tarihi itibariyle açlık sınırı 29,787 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 256.39 aylık 7,691.7 TL, yetişkin bir erkek için günlük 266.89 aylık 8,006.7 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 281.88 aylık 8,456.4 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 187.74 aylık 5,632.2 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 29,787 TL’dir. İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde Nisan 2025 ayında % 4.06 enflasyon meydana gelmiştir. Dört aylık (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) toplam hayat pahalılığı oranı % 13.08 olmuştur.

Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden toplumsal tüketim alışkanlığını yansıtmamaktadır. Hayat pahalılığı oranının toplumsal tüketim alışkanlığı dikkate alınarak hesaplanması için sepetin bir an önce güncellenmesi gerekmektedir."