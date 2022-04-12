New York metrosunda silahlı saldırı

ABD'nin New York şehrinde, yerel saatle sabah 8.30 sularında metroya silahlı saldırı düzenlendi.

İşe gidiş saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında metro istasyonunun kalabalık olduğu belirtilirken, en az 6 kişinin vurulduğu aktarıldı.

New York itfaiyesi , Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

New York polisi (NYPD), saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

Bir NYPD sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir soruşturma nedeniyle, Brooklyn'deki 36. cadde ve 4. cadde bölgesinden kaçının" ifadelerini kullandı.