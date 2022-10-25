Natura Spa & Wellness “doğanın ritminde” açıldı

Blueway Group çatısı altında, ülkemizin gayrimenkul sektörüne 37 yıl boyunca kazandırdığı imza projeler ile öncülük eden Kıbrıs Developments, Alsancak’ta Natura Spa & Wellness’in açılışını gerçekleştirdi.

Natura sitesi içerisinde hayat bulan ve gerek doğa ile bütünleşen konumu ve mimarisi, gerekse sunacağı deneyimler ile ülkemizdeki SPA hizmetlerini yepyeni bir boyuta taşıyacak olan Natura SPA’nın işletmesini, Türkiye’de doğan ve uluslararası bir markaya dönüşmüş olan Sanitas Spa & Wellness yapacak.

Natura SPA’da, Sanitas imzasını taşıyan, özel olarak tasarlanmış Türk hamamı, masaj ve terapiler ile beklentilerin ötesinde deneyimler sunuluyor olacak.

“Dokunuşun Farklılığı” ilkesi ile en üst düzeyde SPA ve Türk Hamamı hizmeti sunan Sanitas SPA, Türkiye Kempinski otel zincirinde 18 yıldır, Türkiye Robinson TUI bölge olarak tüm Robinson otellerde ise 28 yıldır kesintisiz hizmet veriyor.

Natura Spa & Wellness’in seçkin davetliler ile gerçekleşen açılış etkinliği Trio Acoustica’nın performansı ile başladı.

Sanitas Spa & Wellness Kurucu Ortağı Şebnem Akman Balta ve Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim’in konuşmalarının ardından ülkemizin çok değerli genç müzisyenlerinden Begüm Tekakpınar’ın Kıbrıs ezgileri ile piyano ve vokal dinletisi etkinliğe katılan herkesi büyüledi.

Natura Spa’nın açılışı için özel olarak Hollanda’dan gelen Begüm Tekakpınar’ın kuyruklu piyanodaki performansı ve kendine has yorumu ile Kıbrıs ezgilerinin de dahil olduğu repertuarı büyük beğeni topladı.

Natura Spa & Wellness açılışına özel olarak Türkiye’nin ünlü füzyon şeflerinden Sinan Budeyri’nin hazırladığı sağlıklı atıştırmalıklar ise damaklarda eşsiz tatlar bıraktı.